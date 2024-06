Mainz-Talent wohl bald bei Austria Klagenfurt

Noch nie hatte der WAC einen EM-Teilnehmer in seinen Reihen. Diesen Fakt hat Sandro Altunashvili in Deutschland ausgelöscht – bei der 1:3-Niederlage seiner Georgier gegen die Türkei kam der Mittelfeldmann in Minute 89 rein. Und war durch sein Risiko-Dribbling, als Georgien alles nach vorne geworfen hatte, der Verursacher des 1:3-Endstands.