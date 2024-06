„Österreich hat genug getan“

Mit dem Flugzeug kamen Stera und ihre Familie 2017 von der Türkei nach Österreich. Sie mussten ins Erstversorgungszentrum Salzburg. Es folgten Zimmer in Unterkünften in Hüttau und Annaberg. 2019 zog die Familie nach Hallein. Ihr wurde ein Visum für fünf Jahre erteilt. In diesem Zeitraum rührte sich einiges. Stera startete bei der Halleiner Arbeitsinitiative (HAI), ihr Sprungbrett in die Arbeitswelt. Ebenfalls über die HAI gelangte Stera in die Salzburger Arbeitsstiftung für Pflege-, Gesundheits- und Sozialberufe. Drei Deutschkurse hat sie da bereits hinter sich. Sie spricht nahezu akzentfrei. Parallel zur Ausbildung macht sie Abendmatura. Sechs Fächer hat sie schon, weitere sechs fehlen noch. Wozu der Aufwand? „Ich träume nach wie vor davon, Ärztin zu werden. Aber ich bin unfassbar glücklich, jetzt in der Pflege den Menschen helfen zu können.“