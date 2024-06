Landesregierung blickt in Zukunft und nicht zurück

Trüb zeigte sich der Himmel über der Stadt Salzburg als die Landesregierung heute, Montag, zur Bilanzkonferenz unter freiem Himmel antrat. Schwüle und Saharastaub lagen in der Luft und schmälerten so den Blick von Sepp Schellhorns Lokal „M 32“ am Mönchsberg auf die Altstadt. Der Neos-Politiker war, wie berichtet, Gastgeber für den Medientermin anlässlich ein Jahr Schwarz-Blau im Bundesland.