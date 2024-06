„Oma, glaub mir, ich hab’ sie nicht umgebracht“

„Alle sagen, dass ich sie umgebracht habe. Aber ich hab’ sie nicht getötet. Oma, das musst du mir glauben. Sie hat in der Früh noch geschlafen, als ich außer Haus bin“ – an den Satz ihres Enkels kann sich die 87-jährige Großmutter noch genau erinnern. Der Linzer hat die Leiche einer Bekannten, die bei ihm in der Wohnung gestorben war, in einem Feld begraben.