Liebestolles Pärchen löste Polizeieinsatz aus

Paar wird nun angezeigt

Die Bundespolizei am Münchner Flughafen sei deshalb am Mittwoch wegen sogenannter „unruly passengers“, also aggressiver oder gewalttätiger Fluggäste, alarmiert worden. Die Beamten hätten den Flieger nach der Landung am Gate betreten, bevor die Passagiere aussteigen durften, sagte ein Sprecher der Bundespolizei.