Heiße Tipps für heiße Sommertage in der Stadt

Jeder kann es spüren: Der Sommer mit seinen heißen Temperaturen ist in Wien angekommen. Zum Glück bietet die Stadt eine große Auswahl an Badeplätzen, viele davon kostenlos. Indes geben Experten gute Tipps, wie man die Wohnung dieser Tage kühl hält – auch ohne teure Klimaanlage. Das und weitere spannende Themen lesen Sie heute in Ihrer „Krone“ und auf krone.at/wien.