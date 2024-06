Das sind Salzburgs schönste Maibäume!

Auch in Lamprechtshausen und in Dorfgastein hat man allen Grund zum Feiern: Während der bemalte und mit zahlreichen Zunftschildern bestückte Baum der Flachgauer Gemeinde, der von der örtlichen Landjugend in die Senkrechte gehievt wurde, 100 Liter Stiegl-Bier bescherte, feiert der Maibaumverein Dorfgastein den 3. Platz mit 50 Liter Goldbräu vom Fass.