Nintendo überrascht im September mit neuem „Zelda“

Link verschwindet, also muss Prinzessin Zelda ran

„Echoes of Wisdom“ ist keine Fortsetzung der „großen“ Serienableger „Breath of the Wild“ und „Tears of the Kingdom“, sondern erzählt – siehe Video – eine eigene Geschichte, in der Zelda sich nach dem Verschwinden von Link auf eine epische Reise begibt, um ihren Verbündeten zu retten.