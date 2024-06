„40 Wochen auf eine Hüft-OP zu warten ist zu lang“

„Krone“: Patienten, die heute um eine Grauer-Star-OP ansuchen, bekommen im Oktober 2026 einen Termin, die Warteliste ist so lang wie nie. An der Uniklinik Graz sind aktuell fünf Abteilungen wegen Personalmangels gesperrt. Wann zeigen Ihre Maßnahmen Wirkung?

Karlheinz Kornhäusl: Ein System, das über Jahrzehnte entstanden ist, ist nicht von heute auf morgen veränderbar, das ist leider die Wahrheit. Die Wartezeiten beim Grauen Star sind am längsten, aber auch wenn ein Patient 40 Wochen auf eine Hüft-OP warten muss, ist das zu lange.