Operation geglückt: Endlich Aufwind für LKH Bruck

„Ich will, dass Steirer und Steirerinnen schneller behandelt werden“, betont Gesundheitslandesrat Karlheinz Kornhäusl (ÖVP). Die Wartezeiten waren bei weniger dringlichen Operationen in die Höhe geschnellt. Patienten müssen sich trotz Druck auf der Brust und schwindender Leistungsfähigkeit gedulden. Dem setzt der OP-Saal mit einem großen Tisch und Hightech-Geräten ein Ende: „Bei einem Herzkathetereingriff werden Durchblutungen an den Herzkranzgefäßen behoben“, erklärt Klug.