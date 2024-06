Steirer-Ambulanzen: Das sind die geheimen Pläne

Der Ideenreichtum von Politikern aller Parteien ist traditionell in Wahljahren groß – ÖVP-Landeshauptmann Christopher Drexler ist da keine Ausnahme. Noch bevor er die weiß-grünen Fußballfans von einem großen Nationalstadion in unserem Bundesland träumen ließ, versprach er den Bewohnern eines jeden Bezirks eine bessere Gesundheitsversorgung in Form von „Steirer-Ambulanzen“.