Öldepot brennt wegen Kiewer „Drohnen-Sanktionen“

In der Nacht auf Dienstag erschütterten Explosionen die russische Stadt Asow in der an die Ukraine grenzenden Region Rostow. Ukrainische Drohnen hatten ein am Fluss Don gelegenes Tanklager getroffen. Daraufhin brachen Brände bei den insgesamt 22 Treibstofftanks aus, die auch nach am Dienstagmorgen wüteten.