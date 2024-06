Teenager nahmen in Schweden Auftragsmorde an

Taxifahrt nach Auftragsmord endete mit Festnahme

Zunächst wurde im Oktober vergangenen Jahren ein 40-jähriger Familienvater in Västbarga erschossen. Kurz darauf wurden zwei Frauen in einem Haus nahe Stockholm getötet. Nach dem Doppelmord nahm sich der 16-jährige Verdächtige ein Taxi – doch nach zehnminütiger Fahrt wurde er bereits festgenommen. Neben dem Teenager fand die Polizei die Tatwaffe in einer Reisetasche.