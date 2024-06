Tag gegen Hetze

Um eben genau diese Flut an „Hatespeech“ nicht auf die leichte Schulter zu nehmen, hat die UNO vor einigen Jahren am 18. Juni den Internationalen Tag für die Bekämpfung von Hetze ins Leben gerufen. Umso wichtiger in einer Zeit, in der sich die Gewalt der Worte immer öfter in Taten ihren Weg bahnt.