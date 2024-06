Ironman-Rekordmann glaubt nicht an Nachfolger

Acht Siege, Streckenrekord – eine echte Legende! Spricht man vom Ironman Austria, kommt man an Marino Vanhoenacker nicht vorbei. Der Belgier dominierte das Rennen zwischen 2006 und 2011 mit sechs Siegen in Serie – inklusive Weltrekord 2011 in 7:45:58 Stunden. Bis heute ist’s die schnellste Zeit in Kärnten. Zwei weitere Erfolge legte er 2015 und 2016 nach.