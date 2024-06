Dieses rot-weiß-rote Duo bläst zum Angriff

Kleine Änderungen an der Strecke

So wurde vorm Faaker See eine 1,3 km lange Gerade eingerichtet, um auf die 180 km zu kommen. Auch die Laufstrecke (42,2 km) verläuft in Krumpendorf nicht mehr entlang der Bahngleise, sondern zweimal durchs Strandbad. „Das ist für uns attraktiver, weil’s schattiger ist und dort mehr Zuseher sind“, so Weiss, der im Vorjahr am Rad aufgeben musste, dort normal seine Stärken hat. „Nach der ersten Runde will ich in den Top 3 sein – dann ist der Sieg drin!“