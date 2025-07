Wenn Malerei zum Spiegel der Gesellschaft wird

Gefühle, Natur und Bewegung

Ihre Werke sind von der Natur und der Bewegung inspiriert – zwei Themen, die sie sowohl in ihrer Kunst als auch in ihrem Leben begleiten. „Durch eine Kombination aus Ehrlichkeit der Gefühle, der Natur und Bewegung ist diese neue Ausstellung ,Bunte Wölt’ entstanden.“ Die Vernissage beginnt am 16. Juli um 18 Uhr in der Stadtbücherei St. Veit; zu sehen bis 29. September.