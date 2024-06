Miese Tricks! Darum schalten Ironman-Asse Handy ab

Kein Platz für digitalen Lärm

Um seine vier Profiathleten, die am Sonntag in Klagenfurt am Start sind, davor zu schützen, hat er ihnen in der Woche vorm Event sogar verboten, diese Art von „Lärm“ auf Social Media zu konsumieren. „Das lenkt nur ab – und alles was ablenkt, bleibt auch am Renntag im Kopf!“ Um Sponsorendeals trotzdem gerecht zu werden, übernimmt die Posts der Pewag-Profis derzeit eine Social-Media-Managerin.