Ironman war für Ex-Fußballer „lebensbedrohlich!“

„Ich bin 25 Jahre alt, spiele Fußball in der Regionalliga, bin topfit – was soll mir passieren? Den Ironman mache ich doch locker!“ Mit dieser Einstellung wagte sich Florian Oberrisser, ehemaliger Zweitliga-Profi beim FC Kärnten und 200-facher Drittliga-Spieler (Spittal, Feldkirchen, SAK, St. Andrä), im Jahr 2010 in das Abenteuer des Extrem-Triathlons in Kärnten.