Geheimtipp: Hier gibt es mehr als nur Bücher

Der Sommerurlaub ist schon zum Greifen nahe. Für den Strand braucht so mancher vielleicht noch den passenden Lesestoff. Dieser muss aber nicht unbedingt bei Konsumriesen wie Amazon bestellt werden. Gerade während Corona hat es in dieser Hinsicht ein Umdenken in der Bevölkerung gegeben. Diese Möglichkeit hat Edith Müller-Kowalski am Schopf gepackt und neben ihrem Job als Krankenschwester einen Online-Buchhandel aufgemacht.