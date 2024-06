Dieser „TikTok-Star“ lockt nun zum Südbahnhofmarkt

Ab sofort zum Verkosten

Und diesen Leberkäs’ gibt es tatsächlich bereits ab heute, Freitag, in der „Marktfleischerei by Crazy Butcher“ am Südbahnhofmarkt zu verkosten. Denn Kaufmann hat es geschafft, Dobric als Partner mit ins Boot geholt. Dieser hat gestern die Marktfleischer-Koje mit einigen spannenden Spezialitäten bestückt, will heute ordentlich loslegen.