Marktfleischer holt sich Hilfe von „Crazy Butcher“

Gerade mal ein Monat war der Marktfleischer am Linzer Südbahnhofmarkt geöffnet, doch nun ist die Koje bereits über eine Woche verwaist. Kunden rätselten bereits, was der Grund für die völlig abrupte Schließung sei. In den Sozialen Medien kündigte sich nun für Freitag die Auflösung an.