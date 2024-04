Marktfleischer will mit „Linzer Wurst“ punkten

Echtes, ehrliches Handwerk

Von Letzterem durfte sich die „Krone“ bei einem Lokalaugenschein in Fischelmaiers Schmankerl-Werkstatt selbst überzeugen. Und fürwahr: In den heiligen Fischelmaier-Hallen in Pabneukirchen wird echtes Handwerk noch großgeschrieben – maschinelle Massenfertigung Fehlanzeige. „Wir drehen und binden jede Wurst per Hand ab und geben jedem Stück eine Seele und unser Bestreben mit, ein handwerkliches Meisterstück zu sein“, so Fischelmaier.