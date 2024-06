Disco-Besitzer: „Immer weniger sind in Partylaune“

Diskotheken sind im Oberkärntner Raum rar. Besonders im Lieser-Maltatal gibt es kaum noch typische Discos. Richtig getanzt und gefeiert werden kann lediglich im G2-Club in der angrenzenden Gemeinde Lieserbrücke bei Seeboden. Der letzte bekannte Partytempel im Liesertal – das „Coconut“ in Gmünd – machte 2020 ihre Lichter aus. Nun brodelt es in der Gerüchteküche, dass auch die für die Liesertaler beliebte Disco im Lungau ihre Türen schließen soll.