Kuh drückt Bäuerin gegen das eiserne Stalltor

Trotz ihrer Verletzungen gelang es der Landwirtin, selbstständig mit ihrem Mobiltelefon Rettungskräfte sowie einen Stallgehilfen zu verständigen. Der Gehilfe sicherte unverzüglich die Kühe. Kurz darauf trafen Rettungskräfte, ein First Responder und das Team des Rettungshubschraubers C 11, am Unfallort ein. Nach der Erstversorgung durch den Notarzt wurde die Frau ins Klinikum Klagenfurt geflogen.