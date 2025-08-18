Kuh drückt Bäuerin gegen das eiserne Stalltor

Die verletzte Bäuerin konnte noch selbst Hilfe rufen, nachdem sie von einer ihrer Kühe gegen das eiserne Stalltor gedrückt worden war.
Ein Arbeitsunfall ereignete sich am Montag gegen 11 Uhr auf einem landwirtschaftlichen Anwesen im Bezirk Klagenfurt-Land: Eine Bäuerin war allein im Stall. Plötzlich wurde die 34-Jährige von einer Kuh angegriffen und gegen ein eisernes Stalltor gedrückt. Die Frau stürzte verletzt zu Boden, wie die Polizei Moosburg ermittelt hat.
Trotz ihrer Verletzungen gelang es der Landwirtin, selbstständig mit ihrem Mobiltelefon Rettungskräfte sowie einen Stallgehilfen zu verständigen. Der Gehilfe sicherte unverzüglich die Kühe. Kurz darauf trafen Rettungskräfte, ein First Responder und das Team des Rettungshubschraubers C 11, am Unfallort ein. Nach der Erstversorgung durch den Notarzt wurde die Frau ins Klinikum Klagenfurt geflogen.
Kommentare
