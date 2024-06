Rad-Profi ganz offen: „Wollte nicht mehr leben“

„Es haben sich viele bei mir gemeldet“

Ganz viele Augen werden aber auch auf seinen ehemaligen Team-Kollegen und mittlerweile für Vorarlberg fahrenden Moran Vermeulen gerichtet sein. Denn der 26-Jährige wagte im März einen ganz mutigen Schritt und machte seine psychische Erkrankung öffentlich. „Ich will sehr offen darüber reden, ich will, dass andere Menschen, die in so einer Situation sind, wissen, dass sie nicht alleine sind“, sagt Vermeulen nun im Gespräch mit der „Krone“. „Es haben sich dadurch auch schon viele bei mir gemeldet und mich gefragt, wo und wie ich mir Hilfe geholt habe.“