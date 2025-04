E-Roller erreichte Geschwindigkeit von 72 km/h

Eine Linzer Polizeistreife bemerkte am Dienstag gegen 23.25 Uhr an der Kreuzung Hamerlingstraße/Lastenstraße einen E-Scooter Fahrer, der mit hoher Geschwindigkeit auf der Lastenstraße Richtung Franckstraße fuhr. Die Nachfahrt wurde aufgenommen und der Lenker an der Kreuzung mit der Franckstraße angehalten. Der 27-jährige Afghane aus Linz gab umgehend zu, dass sein E-Scooter mehr als 25 km/h fahren könne, er selbst aber nie so schnell damit unterwegs sei.