Kunde ist sauer: Portion Ketchup kostet 2,50 Euro

Einen 16-jährigen Schüler hat es in einem Lokal in Pasching „vom Stuhl geworfen“, wie er selbst sagt – und zwar als er die Rechnung präsentiert bekam. „Ich war dort zum ersten Mal essen, habe einen Cheeseburger mit Pommes in Aktion bestellt. Dazu wollte ich noch Ketchup“, erzählt der 16-Jährige – er möchte anonym bleiben – gegenüber der „Krone“. Was den Schüler so erzürnte: Für das Ketchup verrechnete das Lokal 2,50 Euro.