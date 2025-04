Die einen hatten Pistolen, der andere Brecheisen

Ein 41-jähriger albanischer Staatsangehöriger und zwei Mittäter brachen am gegen 1.15 Uhr in den Spielautomatenraum einer Tankstelle in Mauthausen ein, wobei der Einbruchsalarm ausgelöst wurde. Unmittelbar vor dem Eintreffen der Polizei flüchteten zwei Verdächtige in unterschiedliche Richtungen. Der 41-Jährige wurde mit Einbruchswerkzeug in der Hand im Innenbereich der Tankstelle auf frischer Tat betreten und festgenommen.