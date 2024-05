Gute Nachricht: Rad-Ass nach Auszeit vor Comeback

„Vor einigen Wochen war das Einzige, was ich wollte, nicht mehr aufzuwachen. Dass ich jetzt hier stehen kann, ist für mich bis dato der wichtigste und größte Erfolg in meinem Leben. Die Hilfe seitens der Familie und Freunde – das Team zählt mittlerweile zur Familie – war so unglaublich wichtig und wertvoll in dieser Phase. Ich befinde mich derzeit in professioneller psychologischer Therapie, bis diese entsprechenden Ergebnisse zeigt.“