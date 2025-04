OÖ Gesundheitsholding: Sprecherin Oberweger geht

„Es ist ein schwarzer Tag...“

Oberweger war und ist in diesem Fall die Kommunikatorin nach außen. Von ihr stammt der von vielen kritisch gesehene Satz „Es ist ein schwarzer Tag in der Geschichte unseres Unternehmens, in dem 16.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tagtäglich versuchen, ihr Bestes zu geben.“ OÖG-intern sprach man von einer Vorverurteilung des Mediziners, was auch in einer Aufsichtsratssitzung der OÖG besprochen wurde. Allerdings: Die Kommunikation nach außen war in diesem Fall mit dem Vorstand abgesprochen, die Kommunikationschefin handelte also in Absprache mit Vorstand Franz Harnoncourt.