Schüler hatte nach Vorfall Lähmungserscheinungen

Für ziemlichen Aufruhr hatte am Montagnachmittag ein Vorfall in der Mittelschule Feldkirchen an der Donau gesorgt, dessen genaue Umstände es allerdings erst noch zu klären gilt. Es war jedenfalls gegen 12.30 Uhr, als der ÖAMTC-Notarzthubschrauber Christophorus 10 plötzlich angeflogen kam. Der ratternde Lärm der Helikopterrotoren ließ in der kleinen Mühlviertler Gemeinde viele Menschen aufmerksam werden.