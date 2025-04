ÖFB-Cup: LASK gegen WAC ab 18.15 Uhr LIVE

Die zwei Ligasiege gegen seinen Ex-Klub im Herbst wollte der 53-jährige Trainer nicht mehr als Maßstab gelten lassen. „Wir haben einen Gegner, der sicher jetzt anders dasteht als wie zu Saisonbeginn. Von dem her können wir nicht wieder von einem 5:1-Sieg ausgehen. Das wird ein härteres Stück Arbeit werden.“ Dass der LASK fast zwei Tage mehr Pause vor dem wichtigen Duell hat, stößt Kühbauer ein wenig sauer auf. „Ich bin schon der Meinung, dass das nicht in Ordnung ist.“ Er wolle das aber nicht an die große Glocke hängen, „weil dann gesagt wird, das ist Jammern. Wir müssen das einfach so hinnehmen, wir werden das hinnehmen und am Mittwoch gestellt sein.“