Für den Hochwasserschutz blieb viel Geld liegen

Bürgermeister weist Vorwürfe zurück

VP-Bürgermeister Bernd Schützeneder kann die Kritik nicht nachvollziehen: „Wir sparen sicher nicht auf Kosten der Bürger. Wenn keine Projekte vorliegen, werden wir sie auch nicht budgetieren. Gibt es einen dringenden Handlungsbedarf, reagieren wir sofort.“ Dass der Sportplatz diesmal so stark überflutet wurde, sei sehr ungewöhnlich: „Wir sind gerade dabei zu klären, woher die Mengen so schnell kommen konnten. So schnell sie auch da waren, so schnell sind sie wieder weg. Der Sportplatz ist schon wieder bespielbar.“