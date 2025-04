Mühlviertler will mit „Kistenbratl“-Döner punkten

Mit Kistnbratl oder Halloumi

Ein laut Wiesinger durch und durch regionales Projekt. „In unserem hippen Take-Away-Snack findet sich in der deftigen Variante neben der Joghurtsauce vom Bauern ums Eck und heimischem Gemüse ein Kistnbratl vom heimischen Schwein, in der fleischlosen Variante stattdessen Halloumi“, so Wiesinger, der sich bereits am gestrigen, ersten Tag nicht über zu wenig Kunden beschweren konnte. In knapp zwei Stunden gingen rund 50 Portionen über den Tresen.