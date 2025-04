50 Millionen Euro: Neues Hilfspaket für Gemeinden

Quantentechnologie im Fokus

Weitere Punkte aus der Klausur betrafen diverse Investitionen und Deregulierungsprojekte. So sollen etwa Industriebauten – vor allem wenn sie in die Höhe statt in die Fläche gehen oder der Energiewende dienen – und Umspannwerke schneller verwirklicht werden können. Zudem will man in der Wirtschafts- und Forschungsstrategie 2030 der Quantentechnologie mehr Raum geben.