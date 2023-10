Moses: „Ist in Ordnung, sich nicht gut zu fühlen“

„Krone“: Am Dienstag ist der internationale Tag der seelischen Gesundheit. Herr Moses, was bedeutet Ihnen dieser Tag?

Trey Moses: Ich brenne für dieses Thema, ich habe mich damit schon mein ganzes Leben beschäftigt. Zumal sich mein bester Freund das Leben genommen und ich selbst mit Problemen zu kämpfen hatte. Ich will Bewusstsein für Suizidprävention schaffen.