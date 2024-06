2023 gab Österreich 52,3 Mrd. € für Gesundheit aus

Der Anteil der öffentlichen und privaten Gesundheitsausgaben an der Wirtschaftsleistung ist laut Statistik Austria zwar von 11,2 auf 10,9 Prozent gesunken, weil das nominelle BIP 2023 noch stärker gestiegen ist als die Gesundheitsausgaben. Er liege damit aber „nach wie vor über dem Vor-Pandemie-Niveau“, so Generaldirektor Tobias Thomas per Aussendung.