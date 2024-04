Wahlärzte: Deshalb können Honorare so hoch sein

Wer kennt es nicht? Termin beim Kassenarzt ist in naher Zukunft keiner zu bekommen und man weicht auf einen Wahlarzt aus – mit deutlich höheren Kosten. Warum das so ist, welche Vorgaben es für Wahlärzte (nicht) gibt und was Sie unbedingt tun sollten, wenn Sie zum Wahlarzt gehen, haben wir für Sie recherchiert!