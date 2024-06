Langes Warten auf besseres Tierschutzgesetz

Viel wurde zugesagt und in Aussicht gestellt

Doch die Kanzlerpartei hat viele Einflüsterer und Interessensvertreter, denen das alles zu weit geht und ihre eigenen Schäfchen im Trockenen wissen wollen. Das Thema „Vollspaltenboden“ wurde zum Zünglein an der Waage, denn in der Landwirtschaft herrscht große Unsicherheit, wie Schweinemast in Zukunft aussehen kann. Die ÖVP fordert von den Grünen ein „aufgeweichtes“ Gesetz zur Schweinehaltung. Als Kompromiss für längst getätigte Zugeständnisse muss nun die Tierschutznovelle herhalten.