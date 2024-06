ÖVP verhindert mit Blockade besseren Tierschutz

Nicht nur für Tierfreunde ist es ein Skandal, was sich auf politischer Ebene abspielt. Denn nach unzähligen Gesprächen und Verhandlungen ist man in Sachen Tierschutznovelle nach drei Jahren noch immer nicht am Ziel. Trotz vollmundiger Lippenbekenntnisse und dem Versprechen auf „Hochtouren“ daran zu arbeiten, steigt die Kanzlerpartei offenbar schon wieder auf die Bremse.