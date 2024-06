Warum sich Neubauer auf eine „Heimrallye“ freut

In seiner Heimat ist eine Rallye nicht möglich. Daher freut sich Hermann Neubauer umso mehr über das Comeback der Murtal-Rallye nach 13 Jahren. „Es ist am nächsten bei mir daheim. Daher sind sicher auch viele Leute aus dem Lungau dort. Es ist praktisch wie eine Heimrallye für mich“, hat der Salzburger Freunde und Bekannte eingeladen, in die Steiermark zu fahren. Dort finden Freitag und Samstag 13 Sonderprüfungen mit einer Gesamtlänge von 134 Kilometern statt. Dabei machen die 68 teilnehmenden Teams auch einen Abstecher zum Red Bull Ring, wo in zwei Wochen Max Verstappen und seine Formel-1-Kollegen über den Asphalt heizen.