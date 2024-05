Neubauer: „Jungs fuhren wie in der Hölle“

Sieben Jahre dauerte es, bis sich Rallye-Pilot Hermann Neubauer wieder in die Europameisterschaft wagte. Bei der Rally Islas Canarias in Spanien startete der Lungauer mit Co-Pilot Bernhard Ettel am Donnerstag hinein, beendete den EM-Lauf mit knapp drei Minuten Rückstand schlussendlich auf Gesamtposition 19. Für den 35-Jährigen stand auf den 13 Sonderprüfungen aber ohnehin „die Freude am Fahren“ im Vordergrund, wie er stets betonte. Dass es nicht leicht wird, wusste der Bleifuß im Vorhinein.