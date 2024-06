Fußball schauen am Arbeitsplatz: Was erlaubt ist

Die Fußball-EM lässt die Herzen der Fans ab 14. Juni höherschlagen. Mehrere Spiele finden am Nachmittag oder frühen Abend statt. Zu einer Zeit, wo viele noch in der Arbeit sind. Im Dienst den Fernseher aufdrehen? Ein Arbeitsrechtsexperte erklärt, was erlaubt ist und was nicht.