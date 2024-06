Burschen (15) stahlen Auto auf Firmenparkplatz

Auf Schulparkplatz gesichtet

Bei einem anderen Fahrzeug in der Nähe entwendeten die Burschen noch die Kennzeichentafeln und montierten sie an ihrem fahrbaren Beutestück. Mit diesem Wagen waren sie anschließend bis Dienstag in Niederösterreich und Oberösterreich unterwegs. Am Parkplatz der Mittelschule Pettenbach fiel das Fahrzeug am Dienstag gegen 14 Uhr schließlich auf, die Polizei wurde alarmiert. Die vor Ort eintreffenden Beamten fanden das Auto und auch die beiden 15-Jährigen.