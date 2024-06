Hamas will UNO-Resolution akzeptieren

Gleichzeitig betonte Hamas-Sprecher Sami Abu Zuhri, dass die USA dafür sorgen müssten, dass sich Israel ebenfalls an die Vereinbarungen hält. Die Regierung in Washington stehe vor einer echten Bewährungsprobe, Israel „zur sofortigen Beendigung des Krieges zu zwingen und damit die Resolution des UNO-Sicherheitsrates umzusetzen“, so der Hamas-Vertreter.