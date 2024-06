Israels Regierung steht vor dem Zerfall

Auch General trat zurück

Nur wenige Stunden vor Benny Gantz hatte der Kommandant der Gaza-Division der israelischen Armee seinen Rücktritt erklärt. Avi Rosenfeld begründete seinen Schritt mit seinem Versagen am 7. Oktober, dem Tag des Hamas-Massakers in Israel: „Am 7. Oktober bin ich an der Aufgabe meines Lebens, das Gaza-Grenzgebiet zu schützen, gescheitert“, schrieb er in dem Brief.

Bereits im April war aus demselben Grund der Chef des Militärgeheimdienstes, Aharon Chaliva, zurückgetreten. Verteidigungsminister Joav Galant und der Chef des Inlandsgeheimdienstes, Ronen Bar, räumten ebenfalls Verantwortung für den Terrorangriff ein. Netanyahu hingegen hat bisher, trotz vielfacher Kritik, noch keine persönliche Verantwortung übernommen.