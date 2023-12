Appell eines Vaters: „Gebt mir meinen Sohn zurück“

Einziger Österreicher in den Händen der Hamas

Korngolds Mutter wuchs in einem Wohnhaus am Franz-Josefs-Kai in Wien auf, ehe sie sich vor der aufkommenden Herrschaft der Nationalsozialisten zur Flucht gezwungen sah. Genau hier verabredete sich Korngold mit der „Krone“ zum Interview. „Ich bin kein Politiker und kein Diplomat. Ich bin hauptberuflich Vater und Großvater“, erklärt der 62-Jährige seine Mission in Wien, die eine humanitäre und keine politische ist.