Zu Gast beim HLA-Meister: Alles zum Linzer Märchen

Am vergangenen Mittwoch beendet der HC Linz AG eine 28-jährige Durststrecke und sichert sich die insgesamt achte Meisterschaft in der Vereinsgeschichte. In unserer letzten Episode von „Handball – Das Magazin“ in dieser Saison spricht Moderator Martin Grasl mit Manager Uwe Schneider sowie Spieler Moritz Bachmann über die spannungsgeladene Final-Serie, Höhen und Tiefen in dieser Saison, Nationalteam-Ambitionen und die Vorfreude auf die Fußball-Europameisterschaft.