Der Supercup-Sieger aus Linz eröffnet zum Auftakt

In Linz beginnt‘s! In doppelter Hinsicht auch auf krone.tv. Am vergangenen Samstag krönt sich der amtierende HLA Meisterliga Champion zum Supercup-Sieger 2024. Darüber hinaus sind Keeper Florian Kaiper sowie Manager Uwe Schneider zum erneuten Auftakt von „Handball – Das Magazin“ im Studio zu Gast.